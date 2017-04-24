TBMM'de yabancı konuklara ''burada böyle oturulmaz'' uyarısı

TBMM Genel Kurulu, dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman’ın başkanlığında özel gündemle toplandı.



Toplantıyı Kordiplomatik locası olarak adlandırılan locadan yabancı ülkelerin Ankara Büyükelçileri izledi ön sırada oturan diplomatlardan bazıları ayak ayaküstüne attı.

Bunu gören görevli bir kadın diplomatları ayak ayaküstüne atmamaları konusunda uyardı. O anlar ise Sözcü fotomuhabiri Zekeriya Albayrak’ın objektifine böyle yansıdı.



Daha sonra diplomatlar programı ayaklarını indirirekek izlemeye devam ettiler.