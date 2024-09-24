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TBMM'nin ''çıtı çıkmayan'' vekilleri belli oldu: 48 vekil sadece oturmuş

TBMM'nin ''çıtı çıkmayan'' vekilleri belli oldu: 48 vekil sadece oturmuş
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Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından TBMM'nin yetkisiz bırakıldığına dair tartışmalar sürerken, TBMM'de çıtı çıkmayan 48 milletvekili tespit edildi.

Türkiye’nin, “Tek adam rejimi” olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişinin ardından etkisi giderek azalan TBMM, 42’si AKP ve MHP’li 48 milletvekili için sadece gelir kapısı oldu. Yurttaşın yararına düzenlemelerin büyük bölümü AKP ve ittifak ortağı MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilirken onlarca milletvekili TBMM Genel Kurulu’nda yemin dışında bir faaliyet göstermedi.

TBMM’nin 2 Haziran 2023 tarihinde başlayan 28’inci döneminin birinci yasama yılında 2 yasama yılı geride kalırken, 42'si AK Parti ve MHP'li toplamda 48 milletvekilinin TBMM'de çıtı çıkmadığı tespit edildi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre 24 Eylül 2024 itibarıyla 593 aktif milletvekilinin bulunduğu TBMM’de toplam 48 milletvekilinin, TBMM Genel Kurul kürsüsüne bugüne kadar yalnızca yemin etmek için çıktığı ortaya çıktı.

TBMM Genel Kurul kürsüsüne milletvekili yemini etmek dışında çıkmayan milletvekillerinin 38’inin AK Partili, dördünün ise MHP milletvekili olduğu öğrenilirken bu vekillerin listesi de şu şekilde oldu:

AK Parti:

Alpay Özalan,
Cantürk Alagöz,
Derya Yanık, 
Jülide Sarıeroğlu, 
Hikmet Başak,
İhsan Koca, 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
Mevlüt Çavuşoğlu, 
Mustafa Şen.
Nureddin Nebati, 
Süleyman Soylu,
Yusuf Ziya Yılmaz.

MHP

İsmet Büyükataman,
İzzet Ulvi Yönter,
Semih Yalçın,
Vahit Kayrıcı.

16 Ağustos 2024 itibarıyla iki yasama yılını geride bırakan Meclis, 1 Ekim 2024 tarihinde açılmak üzere tatile girmişti.

 

Birgün

Etiketler ak parti cumhur ittifakı MHP milletvekilleri alpay özalan Cantürk Alagöz Derya Yanık Jülide Sarıeroğlu Hikmet Başak İhsan Koca mehmet muharrem kasapoğlu mevlüt çavuşoğlu Mustafa Şen. Nureddin Nebati Süleyman Soylu yusuf ziya yılmaz İsmet Büyükataman izzet ulvi yönter semih yalçın vahit kayrıcı
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