Telekonferansla yapılan dörtlü zirve sona erdi

Cumhurbaşkanlığı'ndanyapılan açıklamada dörtlü zirvenin sona erdiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Boris Johnson video konferansla bir Dörtlü Zirve gerçekleştirmiştir.
Dörtlü Zirve’de
Koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket imkanları,
Suriye krizinin çözüm yolları,
İdlib’e yönelik insani yardım yöntemleri,
Sığınmacı meselesi,
Libya’daki son durum,
Avrupa Birliği’nin durumu,
Türkiye-AB ilişkileri
ele alınmıştır."
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