Temel Karamollaoğlu açıkladı: 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman belli olacak?

Seçim tarihi yaklaştıkça 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı merak konusu olmaya devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan yeni açıklamalar geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken artık somut politikaları açıklamaya başlayacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

6'LI MASA HATA MI YAPIYOR?

"Bir hata yaptığımız kanaatinde değilim. Parlamenter sistemde koalisyonlar seçimden sonra kurulur. Şimdi şartlar değişti. Biz başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz. Önce bugünkü gibi başkan seçilecek, arkasından da mevcut seçime göre Türkiye Cumhuriyeti yönetilecek. Öncelikle koalisyon şartlarını belirlemeliyiz. 6 partinin hepsinin her konuda ittifak etmesi mümkün olmaz. Ama asgari müşterekte birleşerek bunu yapmak mümkün.

6'LI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

6 aylık sürede bu konuyu olgunlaştırdık ve belli bir noktaya geldik. İkinci döneme giriyoruz. Artık somut politikalarımızı açıklamaya başlayacağız. Cumhurbaşkanı adayı konusunda acele etmeme kararındayız. Seçim dönemine girildi sayılır. Cumhurbaşkanı adayını seçim tarihi belli olduktan sonra belirleyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN TÜRBAN ÇIKIŞI VE ABD GEZİSİ

Bana göre Kemal Bey'in türban çıkışı makul bir çıkış. Şu anda da seçime gidilirken en önemli konulardan bir tanesi. Bazı kesimlerde 'AK Parti seçimleri kaybederse ne olacak?' sorusu yaygın. Kemal Bey bu konuda noktayı koydu. Kılıçdaroğlu'nun son yıllardaki tutum değişikliğini önemsiyorum. ABD gezisi onun takdiri. Ben de gidiyorum Avrupa'ya. Onlarla irtibat kuruyorum. Avrupa'ya gittiğimiz zaman bazen aslen Türk olan ama Avrupa parlamentosunda bulunan milletvekilleriyle görüşüyorum, tanışıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'da böyle bir seyahat yapmayı faydalı gördü. Ama 'icazet almaya gitti' laflarını ciddiye almıyorum."