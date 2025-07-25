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Terörsüz Türkiye komisyonu kuruluyor: Partilerden isim listesi istendi

Terörsüz Türkiye komisyonu kuruluyor: Partilerden isim listesi istendi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Terörsüz Türkiye'' süreci kapsamında Meclis'te kurulacak komisyon için partilerden isim istedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarından 'Terörsüz Türkiye' kapsamında kurulacak Meclis komisyonunda yer alacak milletvekili listesini istedi. Kurtulmuş, partilere 31 Temmuz saat 17.00’ye kadar süre verdi. Irak'ta bir grup PKK'lı teröristin silah bırakmasından sonra Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM’de grubu bulunan partilerin liderleriyle ve temsilcileriyle görüşmüştü.

Mecliste kurulacak komisyonun 51 kişiden oluşması bekleniyor. Kurtulmuş'un siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıya göre komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. Grubu bulunmayan partiler ise komisyonda birer üye ile temsil edilecek.

İHA

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Etiketler TBMM meclis terörsüz Türkiye komisyon
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