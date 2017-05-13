Topbaş'ın bu fotoğrafları savcılığın masasında

Fetullahçı Terör Örgütü İle Sivil Mücadele Platformu ve Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve ortağı Ömer Saçakoğlu, Kavurmacı'nın tahliyesini veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, Metal Yapı Konut A.Ş ve Acıbadem Hastanesi Yetkilileri ve raporu veren doktor hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen suç duyurusunda Topbaş ile damadı FETÖ yöneticiliği ve üyeliği iddiasıyla suçlanılarak, malvarlıklarına tedbir konulmasını talep etti. Suç duyurusunda Topbaş'ın FETÖ'cülerle çekildiği fotoğraflarına yer verildi.

“DARBE GİRİŞİMİNDEN BİLGİSİ VARMIŞÇASINA…”

Suç duyurusunda Topbaş’la ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Şüphelilerden Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olup uzun yıllardır FETÖ silahlı terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı bir şekilde hareket etmektedir. Şüphelinin örgütle olan bu bağı toplumca da iyi bilinmekte ve hatta insanlarımız neden bu adama kimse dokunamıyor diye serzenişte bulunmaktadırlar.

…Diğer yandan şüphelinin sorgulanması gereken en önemli husus 15 Temmuz gecesi ABD’de kimlerle beraber olmuş olduğudur. Darbe girişiminden bilgisi varmışçasına, ABD’deki önceden zemini hazırlanmış programına gitmiş, 13 Temmuz 2016 tarihinde şüpheli ülkeye geri dönmesi gerekirken ısrarla dönmemiş, THY özel uçak göndermeyi teklif etmesine rağmen ısrarla 15 Temmuz sonrası ABD’den dönmüştür. Şüphelinin bugüne kadar atmış olduğu her adım yapmış olduğu her hareket bahsi geçen silahlı terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlıdır.”

“DOKTOR RAPOR VERMEYE YETKİLİ DEĞİL”

Suç duyurusunda Kavurmacı’nın tahliye olabilmesi için rapor veren doktor için şunlar yazıldı:

“Şüpheli Ömer Faruk Kavurmacı’nın tahliye olabilmesi için rapor tanzim eden doktor, bahsi geçen hastalıkla ile ilgili rapor ya da yazı vermeye yetkili olmadığı gibi dahiliyecidir. Dolayısı ile bu doktorun kim olduğunun tespit edilmesi, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2017/68 numarası ile iddianame değerlendirmede olan dosya içerisinden hem raporun hem tahliye kararının getirilerek incelenmesi devamında doktor hakkında da örgüt ile işbirliği halinde hareket ettiği için gerekli soruşturmanın yapılmaması zaruri olmuştur.”

“İNANDIRICI OLMAYAN RAPORA YORUM YAPARAK…”

Kavurmacı hakkındaki raporun 18 Nisan’da alınmasına rağmen hakim Cevdet Özcan’ın nöbetinin beklendiğinin ileri sürüldüğü suç duyurusunda “Şüpheli hakimin nöbet günü geldiğinde şüpheli Ömer Faruk Kavurmacı adına tahliye talebinde bulunulduğu, hakim tarafından sırf şüphelinin tahliyesinin sağlamak için gerçekten uzak ve inandırıcı olmayan rapora yorum yapılmak suretiyle sanki şüphelinin hastalığı devam ediyormuş ve ölümcüllük arz ediyormuş gibi karar verildiği toplum nezdinde yerleşen kanaattir” denildi.

İşte o suç duyurusu:

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