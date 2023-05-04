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Trabzon'da HÜDA-PAR standına saldırı

Trabzon'da HÜDA-PAR standına saldırı
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Radikal İslamcı Hür Deva Partisi (HÜDA-PAR) Trabzon’da stant açmak isterken vatandaşlar tarafından engellendi.

AK Parti, 14 Mayıs seçimlerine giderken ortaklık kurduğu HÜDA-PAR’dan dört ismi kendi listelerinden milletvekili adayı göstermişti.

14 Mayıs seçimlerine giderken ittifakını güçlendirmek isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’deki kurmaylarını HÜDA-PAR’a göndermişti. Görüşmelerin sonunda HÜDA-PAR Erdoğan’ı destekleme kararı almış, partinin genel başkanı Zekeriya Yapıcoğlu dahil bazı isimler AK Parti listelerine yerleştirilmişti.

Muhalefetse Hizbullah’ın ‘siyasi kanadı’ kabul edilen HÜDA-PAR’la AK Parti’nin birlikteliğini ‘terörle işbirliği’ olarak adlandırmıştı. Son günlerde MHP’den gelen HÜDA-PAR aleyhine çıkışları ve AK Parti’li Bülent Turan’ın ‘HÜDA-PAR ittifakta değil‘ anlamına gelen açıklamaları çok konuşulmuştu. Diken’in ulaştığı bilgilere göre kimi seçim bölgelerinde HÜDA-PAR ile AK Parti’nin seçim çalışmaları ayrılmıştı.

TRABZONLULAR İLE HÜDA-PAR STANDI AÇANLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Dün AK Parti’nin güçlü olduğu illerden Trabzon’da HÜDA-PAR’lılar stant açmak istedi. Ancak çevredekilerin tepkisiyle karşılaşan partililer standı kapatmak zorunda kalmıştı. HÜDA-PAR bugün yine denedi ama bu defa tepki daha şiddetli oldu. HÜDA-PAR’lılardan biri “Şeriat kazanacak’ deyince öfkeli kalabalığın hedefi oldu. Saldırıya uğrayan kişi güvenlik güçlerinin müdahalesiyle alandan uzaklaştırıldı

Etiketler hüdapar stant trabzon
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