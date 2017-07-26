Trump: Esad'ın hayranı değilim

Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de yaptıklarının ve dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın gerekli adımları atmamasının ülkede yıkıma yol açtığını söyledi.

Trump ile Hariri, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suriye'deki insani yıkımla ilgili değerlendirmeler yapan Trump, önceki Başkan Barack Obama ve yönetimini "Suriye'de üzerine düşeni yapmamakla" suçladı.

"ESED'İN HAYRANI DEĞİLİM"

"Esed'in hayranı değilim. Onun kendi ülkesine ve insanlığa karşı yaptığı şeyler korkunç. Bunu uzun zamandır söylüyorum." diyen Trump, Esed'in yaptıklarını uzaktan izleyecek biri olmadığını vurguladı.

Obama döneminde kimyasal silah kullanımı noktasında kırmızı çizgiler çizildiğini, ancak Esed rejiminin bu silahları kullanmasının ardından hiçbir şey yapılmadığını dile getiren Trump, "Başkan Obama kuma kırmızı çizgiler çizdi. Ardından kimyasal da dahil korkunç şeyler yapıldı. Yaptıklarını ödemeli. Ben bir adım ileri gittim ve Obama'nın yapması gereken şeyi yaptım. (Gereken yapılsaydı) Suriye'de ne İran ne de Rusya olurdu." şeklinde konuştu.

"HİZBULLAH LÜBNAN İÇİN BÜYÜK TEHDİT"

Hizbullah'ı Lübnan için en büyük tehditlerden biri olarak niteleyen Trump, İran etkisi altındaki örgütün ülkeye ve Lübnanlılara zarar verdiğini savundu. Trump, Lübnan'ın DEAŞ, El Kaide ve Hizbullah'a karşı bir sınır hattı olduğunu belirterek, Lübnanlıların ülkelerini güvende tutmak için çok çaba harcadığını ifade etti.

"Hizbullah; Lübnan devleti, Lübnanlılar ve tüm bölge için bir tehdittir. Örgüt aynı zamanda İran'ın da desteğiyle Suriye'deki insani yıkımı körüklüyor." ifadelerini kullanan Trump, Beyrut yönetimine terörle mücadelesinde daha fazla destek sözü verdi.

Lübnan'ın çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmasından övgüyle bahseden Trump, tüm bölge ülkelerinin mülteci sorunuyla ilgili somut adımlar atması ve bu insanların evlerine dönmesine yardımcı olması gerektiğini belirtti.

HARİRİ MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Lübnan Başbakanı Hariri ise ülkesinin terörle mücadele, Suriyeli mültecilerin barınması ve ülkeyi ilgilendiren diğer sorunlarla ilgili konularda kararlı olduğunu kaydetti. ABD'nin Suriyeli mülteciler konusunda verdiği desteğe teşekkür eden Hariri, bu konuda çok çaba harcadıklarını söyledi.

Katar kriziyle ilgili bir soruya cevap veren Hariri, "Diyalog bu sürecin çözümü için en iyi yoldur." dedi ve son günlerdeki çabaların önemli olduğunu vurguladı.

ABD Kongresinde Hizbullah'a yeni yaptırımlar öneren tasarının gündeme geldiğini belirten ve Beyaz Saray'ın bu konudaki pozisyonunu soran bir basın mensubuna Trump, ilgili komutan ve yetkililerle gerekli görüşmeleri yaptığını ve 24 saat içinde konuyla ilgili bir açıklama yapabileceğini dile getirdi.

"ADALET BAKANINDAN DOLAYI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Öte yandan son günlerde yoğun şekilde eleştirdiği ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ilgili bir soruya da cevap veren Trump, "Adalet Bakanından dolayı hayal kırıklığına uğradım. Kendini (Rusya soruşturmasından) geri çekmemeliydi. Eğer geri çekilecekse görevi devralmadan önce bunu bana söylemeliydi. Ben de başkasını seçebilirdim." dedi.

Sessions'ın istihbarat bilgilerinin basın sızması konusunda daha sert olması gerektiğini söyleyen Trump, bu süreçle ilgili neler yaşanacağını zaman için göreceklerini söyledi.