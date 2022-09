Tunç Soyer'i hedef alan Erdoğan'a CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik ağır sözlerine CHP'den tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içendeydi. Gençleri, kadınları ve geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" sözlerini hedef alan Erdoğan, şöyle konuştu:

İzmir’de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı’ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez! Be ahlaksız! Ya sen İzmir’i sel afetlerinden kurtaramıyorsun, pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun, körfezi o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Sen Osmanlı’ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz! Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı!



Erdoğan, devamında şunları söyledi:

Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın, hadsiz. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı. Ama bu millet, bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecektir.



CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Erdoğan’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yönelik “Osmanlı'ya hakaret ediyor. Haddini bilmez ahlaksız. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı” sözlerine tepki gösterdi.

Torun, “Oyların eridikçe acizleşiyor, kutuplaştırmak istiyorsun. Ama boşa uğraşma Erdoğan. Selçuklu da Osmanlı da Türkiye Cumhuriyeti de bizim. Sözümüz Atatürk'ün sözüdür, tepkimiz çıkarı için vatanı ateşe atan Saraylılaradır. Başkan’ımız Tunç Soyer’i senin kirli diline yedirmeyiz” açıklamasını yaptı.

BAKAN: HAKARET MİLLİ İRADEYE YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIKTIR

Erdoğan'ın Tunç Soyer'i hedef alan sözlerine CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak kimseye rahmetli babasını da işin içine katarak hakaret etme hakkı vermez hele ki bu kişi halkın oylarıyla seçilmiş bir Belediye Başkanı ise. Bu hakaret milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır" dedi.

Murat Bakan şunları söyledi:

Hakaretin sebebi ise Osmanlı değil zira Tunç Soyer Osmanlı’dan değil 100 yıl önce bu ülkeyi yönetenlerden yani Vahdettin ve Damat Ferit’ten bahsetti. Bu polemik turnusol kağıdı gibi kimin Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin, kimin emperyalizmin yanında durduğunu da göstermiş oldu.

SOYER NE DEMİŞTİ?

Soyer, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerindeki konuşmada şunları söylemişti:

"100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi."