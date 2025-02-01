Tuncay Özkan'ın Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı olay oldu! Soruşturma başlatıldı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, cezaevinde olduğu dönemde zehirlendiğini belirterek, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı yemekler konusunda uyardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan hakkında ''yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tuncay Özkan hakkında, Sözcü TV'de yayınlanan bir programda "Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği"ne ilişkin söylemi nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"Cezaevinde siyasi suikast olabileceği" açıklanmasında bulunan Tuncay Özkan, cezaevinde olduğu dönemde zehirlendiğini kaydederek, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı yemekler konusunda uyarmıştı.

Bu arada söz konusu program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da inceleme başlatılmıştı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bazı medya organlarında yer verilen ve ceza infaz kurumlarımızın işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ceza infaz kurumumuzda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemler, tamamen spekülasyona dayalı olup, ceza infaz sistemimize olan güvene zarar verebilecek nitelikte dezenformasyon içermektedir. Ceza infaz kurumlarımız, uluslararası standartlara uygun olarak denetlenen, mahkûmların sağlık ve güvenliğinin titizlikle korunduğu ve insan onurunu önceleyen bir anlayışla yönetilen kurumlardır. Tüm tutuklu ve hükümlülerin gıda ihtiyaçları, hijyen ve kalite standartlarına uygun olarak karşılanmakta, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutulmaktadır. Yemekler, bütün ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler için hazırlanmakta olup kurum personeli de aynı yemekleri tüketmektedir. Herhangi bir somut bilgi veya belgeye dayanmayan, toplumumuzun adalet sistemine olan güven duygusunu hedef alan ve sansasyon oluşturmaya yönelik mesnetsiz iddialar asla kabul edilemez. Söz konusu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.