Türk donanmasına 4 yeni gemi teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA'nın teslim törenine katıldı. Erdoğan, ''Gemilerimizle donanma gücümüz artıyor. Önümüzdeki dönemde yeni başarılar elde edeceğimize inanıyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde ''Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni''nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Alman Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetti.

''FAŞİST YÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI''

Batı'yı eleştiren Erdoğan, ''Batılı ülkelerin artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Faşist yüzleri ortaya çıktı. Zulmü engelleyecek tek bir adım dahi atmadılar. Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun ve gözünü kan ve kin bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindiler.'' ifadelerini kullandı.

DONANMAYA 4 YENİ GEMİ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı donanmamıza teslim ediyoruz. Gemilerimizle donanma gücümüz artıyor. Önümüzdeki dönemde yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Projelerimizde yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi denizde ikmal muharebe destek gemisi istif sınıfı fırkateyn yeni tip denizaltı gurur abidesi olan projelerimizden birkaçıdır. Çatışmaların sona erdirilmesi için de gayret sarf ediyoruz. Bundan 2 yıl önce çatışmaların ilk aylarındayken Rusya-Ukrayna arasındaki İstanbul sürecinin önemi bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu süreç hedefine ulaşabilseydi bu kadar yıkım yaşanmamış olacaktır. Günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.

''İSRAİL'E DESTEK VERENLERİ İBRETLE İZLİYORUZ''

İnsan hak ve hürriyetleri konusunda sağa sola karne düzenleyenler, tam 105 gündür vahşice öldürülen çocukları, bebekleri, kadınları görmedi. Benzer pişmanlık Gazze'deki trajedi için de yaşanacaktır. İsrail'in katliamlarına göz yumanlar yarın keşke demekten kurtulamayacaktır. Çoğu çocuk ve kadın masum Gazzeli'nin katli başta olmak üzere 100 bin kişinin canını yakanlar bunların yakıcı sonuçlarıyla yüzleşeceklerdir. İsrail'e destek verenleri ibretle izliyoruz. Açık konuşmak gerekirse en son kötü sınavlarını Gazze meselesinde veren Batılı ülkelerin artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Faşist yüzleri ortaya çıktı. Zulmü engelleyecek tek bir adım dahi atmadılar. Günümüzün Führer'i Netanyahu'nun ve gözünü kan ve kin bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindiler.

''TERÖRE KARŞI VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ KARARLILIKLA DEVAM ETTİRECEĞİZ''

Yerli ve milli kara deniz araçlarının Türkiye'nin ihtiyaçlarının yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşıladığını hatırlatan Erdoğan, "2023 yılında 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü satarak toplamda 5,5 milyar dolarlık ihracat tutarı yakaladık. Bu dönemde 10 milyar 240 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalandı. Ülkemiz kendi savaş gemisini tasarlayan inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor. Elektronik harp alanında öncü olan ülkemiz İHA ve SİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biri. Bunu da öyle büyük güçlerin desteğini alarak değil, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorluk ve ambargolara rağmen yaptık. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Daha önce bize silah verenler, attığımız kurşunların çetelesini tutardı. Terörle mücadelede sürekli engellerle karşılaşırdık. Kendi silahlarımızı kullanarak tüm bu sorunları aştık. Sınırlarımızın içinde ve dışında terörle mücadeleyi rahatça yapıyoruz. Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tamamen kurutuluncaya kadar mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz. Önümüzdeki dönemde İHA ve SİHA'ların yanı sıra insansız ve otonom deniz araçlarından uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine ağırlık vereceğiz. Tüm bu adımları atarken şu gerçeği unutmuyoruz. Savunma sanayi hiç bir şekilde duraklamayı kabul etmeyen, sürekli çalışmayı gerektiren dinamik bir alandır. Bu çalışmaların öteye çalışması için savunma sanayine, paydaşlarına, kuruluşlara önemli vazifeler düşüyor. Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız bir Türkiye'dir. Herhangi alanda muadil projeler ve ürünler arasında kendi milli kuruluşlarımızı, firmalarımızı, kendi tasarım ve üretimlerimizi tercih etmek birinci önceliğimizdir. Acil ihtiyaçları dışarıdan temin yoluna gitsek bile planlamalarımızın omurgası mutlaka milli imkanlara dayanmaktadır. Aksi halde hareket eden hiç bir kuruma izin vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Teslim ettiğimiz yeni deniz platformlarının ülkemize ve savunma sanayimize hayırlı olmasını diliyorum. Denizin sakin provanız neta olsun" ifadelerini kullandı.

TÜRK DONANMASINA TESLİM EDİLEN PLATFORMLARIN ÖZELLİKLERİ

Erdoğan, her bir geminin Deniz Kuvvtleri'ne güç katacağı inancında olduğunu vurgulayarak, "Denizde ikmal muharebe gemisi TCG Derya, TGC Anadolu'dan sonra en büyük gemi olma özelliğine sahiptir. TGC Derya’nın hizmete girmesiyle yüzer birliklerin akaryakıt ve su ikmalleri süratle yapılacak, muharip unsurların su ihtiyaçları harekat alanına yakın bölgelerde rahatlıkla karşılanacaktır. Milgem projesinin 5.gemisi olan TGC İstanbul; Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği ilk milli fırkateyndir. Farklı radar, yakın hava savunma ve elektronik harp sistemlerimizi kendi imkanlarımızla geliştirip entegre ettik. TGC İstanbul'a entegre edilen milli dikey hançer sistemidir. Lojistik destek gemimiz TGC Üsteğmen Arif Ekmekçi muharip unsurların lojistik ihtiyaçlarını temin edecektir. Teslimatı yapılan gemilerimizin donanma ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sevinci yaşatan her kuruma, milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün sadece gemilerimizin teslimatı ile yetinmiyoruz. Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı da donanmamıza teslim ediyoruz. Otonom su üstü deniz aracımız Marlin Sida; istihbarat, keşif, su üstü harp elektronik destek, elektronik taarruz görevlerini insansız olarak icra edecektir. Üstün teknik özelliklerle denizlerdeki hakimiyetimizi destekleyecek, dosta güven düşmana korku verecektir. Marlin Sida'nın da deniz kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, işçilerimizi kutluyor. Kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Bu başarılı projelerin sırrı kurumlarımız arasında giderek büyüyen yakın işbirliği ve koordinasyondur. Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, askeri ve özel tersanelerimiz; ilgili devlet kurumları, özel sektör, üniversiteler, Kobi'lerimiz ahenkli şekilde çalışıyor. Kurumlar arası eşgüdüm güçlendikçe oyun değiştiren projeler ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde bu koordinasyonu çok daha ileriye taşıyarak, yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu çalışmalarımızı Barbaros Hayrettin Paşa'nın "denizlere hakim olan cihana hakim olur" sözünü şiar edinerek yürütüyoruz. Mavi vatanın güvenliğini temin için bir çok projeyi hayata geçirdik. Projelerimizde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Gemilerimizin sadece inşasını, kaba işçiliğini yapmakla kalmıyoruz. Tüm gemilerde ihtiyaç duyulan sensör, faydalı yük , silah ve mühimmatları yerli olarak üretebiliyoruz. Bu çerçevede çok maksatlı amfibi hücum gemisi, destek gemisi, Barbaros sınıfı fırkateyn modernizasyonu, lojistik destek gemisi, yeni tip denizaltı, denizaltı modernizasyonu, Türk tipi hücumbot tasarımı, insansız denizaltı, tüm bunlar yakın dönemde hayata geçirilen gurur abidesi projelerden birkaçıdır. Bu projeler savunma sanayi hedeflerimizin de tek tek gerçekleştiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.



Erdoğan'a TCG Derya gemisinde emek veren işçilerin imzalarının yer aldığı tablo ve hediyeler takdim edildi.