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  4. 04 Mayıs 2020 16:33

Türk savaş uçaklarının taciz ettiği iddiasına jet yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı tarafından yapılan "helikopterin taciz" edildiğine dair iddiayı yalanladı.

Türk savaş uçaklarının taciz ettiği iddiasına jet yanıt
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Sözcü Aksoy, konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Türk savaş uçaklarının Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra ettiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir."

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yunanistan , savunma bakanı
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