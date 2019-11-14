Türkiye Barolar Birliği'nde 3 istifa daha !

Türkiye Barolar Birliği'nin, 12 baronun olağanüstü genel kurula gitme çağrısını reddetmesini hukuksuz bulan Van Barosu avukatlarından Doğan İlhan, Diyarbakır Barosu'ndan Velat Alan ve Şanlıurfa Barosu'ndan Mustafa Vefa üyelikten istifa ettiler.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetiminin, 12 baronun olağanüstü genel kurula gitme çağrısını reddetmesi üzerine istifalar sürüyor.

TBB CMK Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi avukat Erkan Şenses’in istifasıyla başlayan tepkiler, Mustafa Ruhan Erdem’in TBB İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu üyeliğinden istifa etmesiyle devam etmişti.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Van Barosu avukatlarından Doğan İlhan, Diyarbakır Barosu’ndan Velat Alan ve Şanlıurfa Barosu’ndan Mustafa Vefa da Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi üyeliklerinden istifa etti. 3 avukat istifa gerekçelerini ortak açıklama yaparak duyurdu.

TBB Yönetiminin 12 baronun çağrısını reddetmesini ‘hukuksuz’ olarak değerlendiren avukatlar, şu açıklamayı yaptı:

“Bu karar son derece keyfiyet içermekte ve hukuken kabul edilebilir bir yönü bulunmamaktadır. Ret gerekçesinde belirtmiş oldukları hususlar güvencemiz olan Avukatlık Kanunu’na açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Gerekçede çağrıcı barolar açıkça itham edilmekte ve hedef gösterilmektedir. Bizler de bağlı bulunduğumuz barolarımızın haklı, kararlı duruşlarının arkasında olduğumuzu ye bu onurlu mücadelenin destekçisi olduğumuzu bildirmek isteriz. Türkiye Barolar Birliği çatısı altında hiçbir çalışma yürütemeyeceğimizi bildiririz.”