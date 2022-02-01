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  4. Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri müttefiklik düzeyine çıkacak: Şuşa Beyannamesi Meclis'te

Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri müttefiklik düzeyine çıkacak: Şuşa Beyannamesi Meclis'te

Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri müttefiklik düzeyine çıkacak: Şuşa Beyannamesi Meclis'te

Türkiye ile Azerbaycan arasında ilişkilerin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Etiketler şuşa türkiye azerbaycan
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