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  4. 03 Temmuz 2019 14:36

Türkiye'den çok sert Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamayla , Libya'da Hafter güçlerinin bir göçmen merkezini vurmasına sert tepki gösterdi. Hafter güçleri Türkleri gözaltına alıp serbest bırakmıştı.

Türkiye'den çok sert Libya açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Hafteer güçlerinin göçmenleri vurması ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu saldırı insanlık suçudur. Uluslararası soruşturma açılmalıdır" denildi.

30'DAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında 30'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti. Düzensiz Göçle Mücadele Teşkilatı Başkanı El-Mebruk Abdulhafiz ise Libya El-Ahrar kanalına yaptığı açıklamada, hava saldırısına uğrayan merkezde yaklaşık 120 düzensiz göçmenin barındığını söylemişti. Söz konusu merkezin UMH'ye bağlı Ed-Daman Taburu'na ait olduğu belirtilmişti.

AA

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