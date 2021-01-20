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  4. 20 Ocak 2021 20:51

Türkiye'den İspanya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın başkenti Madrid'de meydana gelen patlamadaki can kaybı nedeniyle İspanya'ya bir taziye mesajı gönderdi.

Türkiye'den İspanya'ya taziye mesajı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ölü ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. İspanyol halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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