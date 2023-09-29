Uğur Dündar canlı yayında çileden çıktı

Duayen gazeteci Uğur Dündar, Sözcü TV'deki canlı yayında, CHP yönetimini ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği açıklamaları sırasında çileden çıktı.

Gazeteci Uğur Dündar, ülkede birçok sorun yaşanırken CHP'ye kendi iç tartışmalarıyla boğuşmaktan halkın sorunlarına eğilememesini gerekçe göstererek sert tepki gösterdi.

Sesi titreyerek konuşan Dündar'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Ben bu halkın sağduyusuna çok güvenirim. Halk her şeyi not ediyor. Ülke belki tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Bir taraftan uyuşturucu, öbür taraftan silahlanma almış başını gitmiş, her taraf suç örgütü kaynıyor. İnsanlar evine ekmek götüremiyor, askıda ekmek kuyrukları her gün daha fazla uzuyor. Geçinme derdi en büyük sorun.

Şimdi, böyle bir durumda olan ülkede muhalefet seçimi kazanamayacak da Allah aşkına ne zaman kazanacak? Ne zaman muhalefet olmaktan vazgeçecek? Ne zaman iktidar olmaya oynayacak? Ne zaman iç kavgalarından kurtulacak da milletin derdine derman olacak?

Gerçekten artık bıktık! İllallah dedik! Batsın sizin şu koltuk sevdanız kardeşim! Memleketin bir haline bakın Allah aşkına. Bu kadar mı uzaksınız siz halktan? Bu kadar mı kopuksunuz ülkenin gerçeklerinden? Ayıptır ya! Bitsin artık sizin bu koltuk sevdanız, yeter! Geldik gidiyoruz, hala Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Bu nedir Allah aşkına?

Ülkenin muhalefeti iktidar yapabilecek en uygun koşullarında siz iktidar olmamışsınız, hala o koltuklarda oturuyorsunuz. Ayıptır, yazıktır. Bu kadar bizimle, aklımızla, ülkenin gerçekleriyle, milletin derdiyle dalga geçilmez kardeşim."