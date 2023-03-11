Ümit Özdağ Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kurdukları ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının eski MHP Milletvekili Sinan Oğan olduğunu açıkladı.

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'yle kuracakları Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının eski MHP Milletvekili Sinan Oğan olduğu açıklandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan’ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00’de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var” ifadeleri kullanıldı.

SİNAN OĞAN KİMDİR ?

Bugün Ümit Özdağ tarafından yapılan açıklama ile birlikte Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan 1 Eylül 1967 Iğdır Melekli doğumludur.

Sinan Oğan aslen Azeri kökenli bir ailenin çocuğudur. Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçi olan Oğan, Marmara Üniversiyesi İİBF mezunu olarak yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamlamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaparak Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından 'Devlet Nişanı' olarak taltif edilmiştir.

Akademik kariyerinin yanı sıra 2011 senesinde Türkiye genel seçimlerinde MHP'den Iğdır milletvekili olarak seçilmiştir. Bunun yanı sıra da Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteri olmuştur. 2015 senesinde MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, dava açarak kazandığı dava soncunda partiye dönmeye hak kazanmıştır. 2017'de ise yeniden partiden ihraç edilmiştir.

Şimdi ise Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır.

ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan’ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00’de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir.… https://t.co/DrnDIBAilW pic.twitter.com/SPxZlixWoT

— Ümit Özdağ (@umitozdag) March 11, 2023