Ümit Özdağ: ''Bu bir siyasi tacizdir''

Zafer Partisi Sakarya İl Kongresi için Sakarya'ya giden Ümit Özdağ, Adapazarı Belediyesi tarafından partisine tahsis edilen salonun çeşitli nedenlerden dolayı kullanımının iptal edildiğini duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Zafer Partisi Sakarya’da il kongresini yapmaya hazırlanıyordu. Güzel de bir hazırlık gerçekleştirmiştik. Adapazarı Belediyesi tahsis ettiği kongremizi yapacağımız salonu son anda iptal etti.” dedi.

‘’Buradan Adapazarı Belediye Başkanı’na sitemlerimizi, üzüntülerimizi ifade etmek istiyorum. Zafer Partisi, yasalara göre kurulmuş TBMM’de temsil edilen, Türk siyasetinin en önemli merkez taşlarından birisidir. Bu siyasi parti bütün Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da çok seçkin kadrolar tarafından temsil edilmektedir. Bizi hava sistemi bozuldu, su sistemi bozuldu şeklinde bahanelerle kongremizden bir gün önce salon iptal ederseniz bunun siyasi bir taciz olduğunu biz anlarız. Bunun demokratik bir yaklaşım olmadığını da anlarız ve Sayın başkana kamu görevi yaptığını hatırlatırız. Yapmış olduğunuz şey siyaseten ayıp olmanın ötesinde antidemokratik bir tacizdir. Biz bunu not ediyoruz. Sakın il başkanımızı, hukukumuzu gözden geçiririz diye tehdit etmeyin. Biz siyaseti hukuk kuralları içerisinde yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Esas siz hukuka uymanız gerektiğini ve herkese eşit davranmanız gerektiğini aklınızdan hiç çıkarmayın.’’

"Türk Milleti’nin Hukuk Mücadelesini Sonuna Kadar Sürdüreceğiz"

‘’Sabah Zeytinburnu’nda Türk polisinin yanında onların hakkını savunduk, burada da Zafer Partisi’nin demokratik hakkını savunuyoruz. Vali ve İç İşleri bakanı Hatay’a bizi sokmak istemediği zaman Türk Milleti’nin anayasasını savunduysak, nasıl Erzincan İliç’te çevreyi zehirleyen altın madeninin kapatılmasına giden süreci başlattıysak Türk Milleti’nin hukukunu savunduysak her yerde hukukun üstünlüğünü savunmak için başlatmış olduğumuz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.’’ ifadesinde bulundu.