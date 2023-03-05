Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem ince ittifaktan ayrıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdağ, Memleket Partisi Muharrem İnce'nin 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını duyurdu. İşte haberin detayları...

"MUHARREM İNCE'NİN BÖYLE BİR TEPKİ VERECEĞİNİ TAHMİN ETTİM"

Ümit Özdağ kendisine yöneltilen Muharrem İnce ile ilgili sorulara "O kendisini aday olarak görüyor ama halk yoğun bir şekilde Mansur Yavaş ismini talep ediyor, ben Mansur Yavaş'a çağrı yaptığım zaman Muharrem İnce'nin böyle bir tepki verebileceğini tahmin ettim." yanıtını verdi.

"KİMSENİN YEDEK ADAYI DEĞİLİM"

Muharrem İnce ise katıldığı bir televizyon programında Ümit Özdağ'ın açıklamalarına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben kimsenin yedek adayı değilim. Konuştum, aradım, nezaketsiz bulduğumu söyledim. Doğru değil dedim. Böyle bir şey olmaz. Adayın o olabilir. Denersin onu, olmuyorsa sonra gelirsin. Sonra da bir açıklaması daha var. Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi belediye (Ankara Büyükşehir Belediyesi) önüne davet ediyor. Benim belediyede iş müracaatım yok. Sayın Özdağ bir partinin Genel Başkanı, ben de. Sayın Mansur Yavaş da bir başka partinin Belediye Başkanı. Başka partileriz biz. Ben bunu siyasi nezaketsizlik olarak görürüm. O partinin iç işleri var. Doğru değil bu. Sen niye parti kurdun o zaman? Başka bir partinin Belediye Başkanı'na 'Gel Cumhurbaşkanı ol' diyorsan sen partiyi niye kurdun? Onun için doğru bulmuyorum. Siyaset yapma biçimi… Kendi bilir."

YAVAŞ'A ADAYLIK ÇAĞRISI YAPIP MİTİNGİ İPTAL ETMİŞLERDİ

Öte yandan Muharrem İnce ile Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yapmış, bu doğrultuda Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde miting yapılacağını duyurmuştu. Özdağ, Yavaş'ın önceki gün sosyal medya hesabından duyurduğu paylaşımı sonrası İnce'nin aday olacağını ifade etmişti.