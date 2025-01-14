Ümit Özdağ ile Amedspor arasında ''terörist'' gerginliği

Amedspor Yönetimi, Amedspor ile Ankaragücü maçı sırasında İstiklal Marşımızın ıslıklanmasına "Bölücü vatan haini ve şeref yoksunu “Amed”sporlu tribün teröristleri" diyen Zafer Partisi Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

TFF 1. Lig'de Amedspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. 90 dakikası golsüz geçen maçta Amedspor, 90+6’ncı dakikada Adama Traore’nin attığı golle Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederken Amedsporlu taraftarlar maç öncesinde okunan İstiklal Marşı’nı protesto etmek amacıyla ıslıkladı.

Maç sırasında ise Ankaragüçlü futbolculara da yabancı maddeler atıldı. Maç boyunca süren olaylar sonrasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amedsporlu taraftarlara çok sert tepki gösterdi.

Özdağ yaptığı açıklamada; "Bölücü vatan haini ve şeref yoksunu “Amed”sporlu tribün teröristleri İstiklal Marşı’mızı ıstıkla protesto ettiler. Ankaragücü’ne oda veren oteli tehdit ettiler. Ankaragüçlü oyunculara saldırdılar. Bu takımın sahası kapatılmalı. Tribün teröristleri maçlara alınmamalı." dedi.

Ümit Özdağın bu açıklamasından sonra Amedspor'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada;

Amedspor'un Ankaragücü’ne karşı aldıkları galibiyet sonrası bazı siyasetçilerin kendilerini hedef göstermesini kabul etmediklerini açıkladı. Maçla ilgili Ankaragücü yönetimi, taraftar hesapları veya gazetecilerden kötü muameleye dair bir şikayet gelmezken, Amedspor’a yönelik manipülatif söylemler ve montaj görüntülerle algı oluşturulduğunu iddia etti. Bu durumun halkı kin ve nefrete yönlendirdiğini ifade eden Amedspor, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Siyasi etkilerden bağımsız adil karar beklediklerini vurgulayan kulüp, sahada kalmaya özen gösterdiklerini ve bu duruşlarını sürdüreceklerini söyledi.