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Ümit Özdağ seçim sonuçları sonrası özür diledi

Ümit Özdağ seçim sonuçları sonrası özür diledi
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin seçim performansı nedeniyle partililerden özür diledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Özdağ, şunları söyledi:

Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk'ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim.

Evet, seçimlerin 2. Tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum.

13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülkede daha fazla oy almalıydık. Ve artık ne yazdık ki, bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi çok daha zor hale gelmiştir.

Hepinize çok ağır şartlar altında göstermiş olduğunuz çaba ve sizin değil benim uğramış olduğum mağlubiyete rağmen açıkladığımız destek mesajları için teşekkür ediyorum.

2. Turda Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin güvenliği için gereken adımları Dr. Sinan Oğan bey ile birlikte gereken adımları yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız.

Etiketler zafer partisi ümit özdağ prof. dr. ümit özdağ
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