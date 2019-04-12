Ünlü anketçiden Erdoğan ve AK Parti için olay olacak iddia

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, kendisine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Cumhur İttifakı’nın dağılacağını öne sürerek, şunları söyledi: ”Ak Parti Milletvekilleri ve teşkilatları Büyükşehir yenilgilerini MHP’ye bağlıyor. MHP’nin yerelde Ak Parti adaylarına destek vermediği, diğer adaylara çalıştığını söylüyor. MHP sürekli bizden çalıyor diyorlar Erdoğan büyük baskı altında, bence 10-15 gün içinde ittifaki bitirecek.”
Akparti Milletvekilleri ve teşkilatları Büyükşehir yenilgilerini MHP'ye bağlıyor.— Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) 11 Nisan 2019
MHPnin yerelde Akparti adaylarına destek vermediği, diğer adaylara çalıştığını söylüyor.
MHP sürekli bizden çalıyor diyorlar
Erdoğan büyük baskı altinda, bence 10-15 gün icinde ittifaki bitirecek
Erdoğan o toplantıda MHP'yi böyle eleştirdi