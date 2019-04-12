Ünlü anketçiden Erdoğan ve AK Parti için olay olacak iddia

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, kendisine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Cumhur İttifakı’nın dağılacağını öne sürerek, şunları söyledi: ”Ak Parti Milletvekilleri ve teşkilatları Büyükşehir yenilgilerini MHP’ye bağlıyor. MHP’nin yerelde Ak Parti adaylarına destek vermediği, diğer adaylara çalıştığını söylüyor. MHP sürekli bizden çalıyor diyorlar Erdoğan büyük baskı altında, bence 10-15 gün içinde ittifaki bitirecek.”

Akparti Milletvekilleri ve teşkilatları Büyükşehir yenilgilerini MHP'ye bağlıyor.



MHPnin yerelde Akparti adaylarına destek vermediği, diğer adaylara çalıştığını söylüyor.



MHP sürekli bizden çalıyor diyorlar



Erdoğan büyük baskı altinda, bence 10-15 gün icinde ittifaki bitirecek — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) 11 Nisan 2019

Erdoğan o toplantıda MHP'yi böyle eleştirdi