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  4. 12 Nisan 2019 12:36

Ünlü anketçiden Erdoğan ve AK Parti için olay olacak iddia

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nı 10-15 gün içinde bitireceğini öne sürdü.

Ünlü anketçiden Erdoğan ve AK Parti için olay olacak iddia
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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, kendisine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Cumhur İttifakı’nın dağılacağını öne sürerek, şunları söyledi: ”Ak Parti Milletvekilleri ve teşkilatları Büyükşehir yenilgilerini MHP’ye bağlıyor. MHP’nin yerelde Ak Parti adaylarına destek vermediği, diğer adaylara çalıştığını söylüyor. MHP sürekli bizden çalıyor diyorlar Erdoğan büyük baskı altında, bence 10-15 gün içinde ittifaki bitirecek.”

Erdoğan o toplantıda MHP'yi böyle eleştirdiErdoğan o toplantıda MHP'yi böyle eleştirdi

 

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