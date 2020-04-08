''Vatandaşın kredi borçları ötelenmeli''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahve, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik ile video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu toplantıda özetle şunları dile getirdi: “Tüketici kredisi ve kredi kartı borcu olanların bir şekliyle ötelenmesi ya da yeniden yapılanması şeklinde bir düzenleme olmalı. İşyeri kapandıktan sonra işlerine son verilen kişiler gelir elde edemiyor. Bu kişi yoksulluk envanterinde kayıtlı olmadığı için yardım da yapılamıyor.” Kılıçdaroğlu, CHP’li vekillere gönderdiği talimat yazısında ise, “Mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu zor zamanlarında yanında olmak grubumuzun da insani ve milli sorumluluğudur. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımların, seçim bölgelerindeki CHP’li belediyeler üzerinden, imkanlarınız nispetinde yapılması kararlaştırılmıştır” dedi.

CHP’DE ‘DANIŞMA KURULU’

Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını konusunda partisinin sağlıkçı milletvekilleri, meslek örgütü temsilcileri ve yurtiçi ve yurtdışında görevli tanınmış dört akademisyenin yer aldığı bir Danışma Kurulu oluşturdu. Toplantıda uzmanlar, vaka sayısının nisanın son haftasında “Pik noktası” olarak ifade edilen en yüksek seviyesine çıkmasının beklendiğini ifade etti.

