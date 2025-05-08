X hesabı kapatılan İmamoğlu'ndan yeni mesaj var

X hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu, TikTok hesabından Beyazıt'taki mitingden görüntüler paylaşarak ''Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz'' dedi.

23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi.

İmamoğlu'na yönelik sosyal medya yasağı tepkilere neden olurken, birçok kullanıcı profil resimlerine İmamoğlu'nun fotoğrafını koydu.

CHP'li isimler, sosyal medya hesaplarını İmamoğlu'nun mesajlarını duyurmak için kullanacağını açıkladı.

X hesabına erişim engeli getirilen İmamoğlu, TikTok hesabından paylaşım yaptı.

CHP'nin Beyazıt meydanında dün akşam yapılan mitingden telefon flaşlarının yakıldığı anları paylaşan İmamoğlu, ''Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz'' notunu ekledi.

ERİŞİM ENGELİ KARARININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu'nun hesabından son olarak Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrıda bulunulmuştu. İmamoğlu'nun hesabından "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının erişime engellenmesinin nedeniyle ilgili bir açıklama yaptı. DMM'den yapılan açıklamada "TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek" ifadesi yer aldı.