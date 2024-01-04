Yargıtay açıkladı, AK Parti ve İYİ Parti aynı kaderi paylaştı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni yılla birlikte siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. İYİ Parti, üyelerinin yaklaşık 6'da 1'ini kaybederken AK Parti'deki düşüş de dikkat çekti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyette bulunan siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Verilere göre TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden AK Parti ve İYİ Parti üye kaybederken CHP ve MHP'nin üye sayısı arttı.

AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 41 bin 464 oldu. 1 sene önceye göre AK Parti yaklaşık 200 bin üye kaybetti.

Oransal olarak en yüksek oy kaybını yaşayan İYİ Parti oldu. Partinin 2023 başındaki üye sayısı 617 bin 513 iken bu sene başında 508 bin 578’e düştü.

Üye sayısını yaklaşık 60 bin artıran CHP'nin üye sayısı 1 milyon 428 bine yükseldi.

MHP'nin üye sayısı ise 22 bin artışla 486 bin 896 oldu.

Kapatma davası devam eden HDP’nin üye sayısı, parti üyelerinin DEM Parti’ye geçmesi nedeniyle düştü. HDP’nin üye sayısı son 1 yılda 45 bin 302’den 19 bin 855’e indi. Yeni kurulan DEM Parti'nin üye sayısı ise 10 bin 353 oldu.

Deva Partisi 24 bin, Gelecek Partisi 6 bin, Saadet Partisi ise 22 bin oy kaybederken Yeniden Refah Partisi yaklaşık 100 bin artışla 365 bin üyeye ulaştı.

Memleket Partisi 25 bin 132 olan üye sayısını yaklaşık 3 kat artırarak 66 bin 738’e çıkardı. Zafer Partisi ise 25 bin 535 olan üye sayısını 43 bin 515’e yükseltti.

Meclis'te 4 sandalyesi bulunan Türkiye İşçi Partisi ise üye sayısını yaklaşık 4 kat artırarak 11 bin 122'den 43 bin 206'ya yükseltti. Diğer sosyalist partilerden TKP'nin 7 bin 846, SOL Parti'nin 5 bin 764, Emek Partisi'nin (EMEP) ise 5 bin 165 üyesi bulunuyor.

Siyasi parti üyelerindeki değişiklikler şu şekilde listelendi:

AK Parti: 11.041.464

CHP: 1.428.800

İYİ Parti: 508.578

MHP: 486.896

YRP: 365.767

DEVA Partisi: 146.820

GELECEK Partisi: 70.451

MEMLEKET Partisi: 66.738

ZAFER Partisi: 43.515

TİP: 43.206

ALTILI MASA AYRINTISI

Siyasi partilerin geçtiğimiz yıldan bugüne üye değişimleri açıklandı. Buna göre, 14-28 Mayıs seçimlerinde Altılı Masa'da yer alan Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve İYİ Parti'de düşüş görüldü. Liste şu şekilde:

YRP: +96.376

CHP: +59.370

Memleket Partisi: +41.606

TİP: +32.084

MHP: +22.804

Zafer Partisi: +17.980

Gelecek Partisi: -5731

Deva Partisi: -30.634

İYİ Parti: -108.935

AK Parti: -199.76