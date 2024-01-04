Yargıtay açıkladı, AK Parti ve İYİ Parti aynı kaderi paylaştı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni yılla birlikte siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. İYİ Parti, üyelerinin yaklaşık 6'da 1'ini kaybederken AK Parti'deki düşüş de dikkat çekti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyette bulunan siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Verilere göre TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden AK Parti ve İYİ Parti üye kaybederken CHP ve MHP'nin üye sayısı arttı.
AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 41 bin 464 oldu. 1 sene önceye göre AK Parti yaklaşık 200 bin üye kaybetti.
Oransal olarak en yüksek oy kaybını yaşayan İYİ Parti oldu. Partinin 2023 başındaki üye sayısı 617 bin 513 iken bu sene başında 508 bin 578’e düştü.
Üye sayısını yaklaşık 60 bin artıran CHP'nin üye sayısı 1 milyon 428 bine yükseldi.
MHP'nin üye sayısı ise 22 bin artışla 486 bin 896 oldu.
Kapatma davası devam eden HDP’nin üye sayısı, parti üyelerinin DEM Parti’ye geçmesi nedeniyle düştü. HDP’nin üye sayısı son 1 yılda 45 bin 302’den 19 bin 855’e indi. Yeni kurulan DEM Parti'nin üye sayısı ise 10 bin 353 oldu.
Deva Partisi 24 bin, Gelecek Partisi 6 bin, Saadet Partisi ise 22 bin oy kaybederken Yeniden Refah Partisi yaklaşık 100 bin artışla 365 bin üyeye ulaştı.
Memleket Partisi 25 bin 132 olan üye sayısını yaklaşık 3 kat artırarak 66 bin 738’e çıkardı. Zafer Partisi ise 25 bin 535 olan üye sayısını 43 bin 515’e yükseltti.
Meclis'te 4 sandalyesi bulunan Türkiye İşçi Partisi ise üye sayısını yaklaşık 4 kat artırarak 11 bin 122'den 43 bin 206'ya yükseltti. Diğer sosyalist partilerden TKP'nin 7 bin 846, SOL Parti'nin 5 bin 764, Emek Partisi'nin (EMEP) ise 5 bin 165 üyesi bulunuyor.
Siyasi parti üyelerindeki değişiklikler şu şekilde listelendi:
AK Parti: 11.041.464
CHP: 1.428.800
İYİ Parti: 508.578
MHP: 486.896
YRP: 365.767
DEVA Partisi: 146.820
GELECEK Partisi: 70.451
MEMLEKET Partisi: 66.738
ZAFER Partisi: 43.515
TİP: 43.206
ALTILI MASA AYRINTISI
Siyasi partilerin geçtiğimiz yıldan bugüne üye değişimleri açıklandı. Buna göre, 14-28 Mayıs seçimlerinde Altılı Masa'da yer alan Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve İYİ Parti'de düşüş görüldü. Liste şu şekilde:
YRP: +96.376
CHP: +59.370
Memleket Partisi: +41.606
TİP: +32.084
MHP: +22.804
Zafer Partisi: +17.980
Gelecek Partisi: -5731
Deva Partisi: -30.634
İYİ Parti: -108.935
AK Parti: -199.76
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