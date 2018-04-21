Yargıtay listeyi YSK'ya verdi; İYİ Parti seçimlere katılıyor

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının YSK’ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilaveten İyi Parti’yi de eklemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararıyla birlikte başlanan İYİ Parti seçime kazanacak mı tartışması son buldu.

Bugüne kadar İYİ Parti'nin seçime katılamayacağı iddia ediliyordu ancak karar için gözler Yargıtay'dan ve YSK'dan yapılacak açıklamadaydı.

Günlerdir ülke gündemini meşgul eden bu konu bugün sonuçlandı. Yargıtay tarafından YSK'ya verilen seçime girebilecek partiler listesinde İYİ Parti'nin de adının olduğu öğrenildi.

Açıklama akşam saatlerinde İYİ Parti sözcüsü Aytun Çıray'dan geldi. Çıray, Yargıtay'ın YSK'ya verdiği listede İYİ Parti'nin de adının yer aldığını söyledi.