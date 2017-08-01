YAŞ toplantısı öncesi sürpriz görüşme 6 saat sürdü

YAŞ toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 6 saat sürdü.
Yarın yapılacak Yüksek Askeri Şura öncesinde sürpriz bir zirve gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile İstanbul'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğanile Başbakan Yıldırım'ın görüşmesi 6 saat sürdü.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi ve atama dosyalarının karara bağlanacağı şuraya Başbakan Yıldırım başkanlık edecek.
Toplantılarda, görev süresi sona eren kuvvet komutanlarının durumu da netleşecek.