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  4. 01 Ağustos 2017 22:12

YAŞ toplantısı öncesi sürpriz görüşme 6 saat sürdü

YAŞ toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın

YAŞ toplantısı öncesi sürpriz görüşme 6 saat sürdü
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YAŞ toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 6 saat sürdü.

Yarın yapılacak Yüksek Askeri Şura öncesinde sürpriz bir zirve gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanile Başbakan Yıldırım'ın görüşmesi 6 saat sürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi ve atama dosyalarının karara bağlanacağı şuraya Başbakan Yıldırım başkanlık edecek.

Toplantılarda, görev süresi sona eren kuvvet komutanlarının durumu da netleşecek.

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