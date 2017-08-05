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  4. 05 Ağustos 2017 14:59

''Yeni bir devlet kuruyoruz'' diyen AK Partili isimden ikinci açıklama

CNN Türk canlı yayında "yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" diyen AK Partili Ayhan Oğan'dan yeni açıklama.

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"Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır" diyerek Türkiye'nin gündemine oturan eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan yeni bir açıklama yaptı. İlk açıklamasının arkasında duran Oğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Oğan sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "16 Nisan itibariyle yeni bir süreç başlamıştır. Bunu engelmemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Siyasi tarih bunu şöyle yazacaktır: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kurucu partisi CHP'dir. İkinci kurtuluş, Türkiye'nin tam bağımsız, halkın devleti olarak dizayn edildiği, kurumsal yapıya kavuştuğu sürecin lideri de Recep Tayyip Erdoğan ve onun yanında saf tutan siyasi liderlerdir. Ve o kurtuluşun partisi de AK Parti'dir.Sözlerim gayet açık ve nettir, siyaset bilimi diye bir şey var, kimse bunun üstünü örtüp inkar edemez. Klavye üzerinden Twitter'dan sosyal medyadan vatan kurtaran aciz yaratıklar bize saldırıyor. Kimse bizim vatanseverliğimizi test etmeye kalkışmasın. 15 Temmuz gecesi tanklar havalimanını kuşattığında halkla direnmek varken kaçıp giden CHP liderini sorgulayın!"

''Yeni bir devlet kuruyoruz kurucu lideri de Tayyip Erdoğan''''Yeni bir devlet kuruyoruz kurucu lideri de Tayyip Erdoğan''

AYHAN OĞAN NE DEMİŞTİ?

 CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programının dün akşamki bölümünde 'yeni devlet' tartışması yaşandı. Programın konuklarından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” demişti.

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