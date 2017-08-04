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  4. 04 Ağustos 2017 09:20

''Yeni bir devlet kuruyoruz kurucu lideri de Tayyip Erdoğan''

CNNTürk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programının dün akşamki bölümünde 'yeni devlet' tartışması yaşandı.

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 Programın konuklarından Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” dedi.
 
Programın konuklarından CHP’li Aytuğ Atıcı'nın OHAL kalkana kadar sakallarını kesmeyeceğini tekrarlaması ve FETÖ ile mücadelede yaşanan mağduriyetleri dile getirmesi üzerine Ayhan Oğan “Bunlar aslı
astarı olmayan laflar” dedi ve ardından ‘yeni devlet’  yorumunda bulundu.

Ayhan Oğan “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır” dedi.  Atıcı’nın “Ne demek yeni devlet? Mevcut devleti yıktınız mı?” sorusu üzerine ise Oğan, “Yapılan YAŞ toplantısı yeni bir Türk Silahlı Kuvvetleri’nin inşasıdır. Biz vesayet düzenini yıktık. 15 Temmuz’daki devlet içerisindeki odaklanmış bütün vesayet mekanizmaları darmadağın oldu. Bürokratik oligarşinin hakim olduğu devlet sistemi bitmiştir. Şimdi halkın doğrudan belirlediği bir sistem geliyor. Bunun kurucu lideri de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, temel bir kimliği vardır 15 Temmuz’un. O kimlikte milli ve yerli kimliktir. Yeni kurulan oluşumun misyonu ve vizyonu da budur.” diye konuştu. Oğan’ın sözleri sosyal medyada da çeşitli tepkilere neden oldu.

cnntürk , ak parti , ayhan oğan
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