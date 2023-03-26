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Yeniden Refah Partisi'nde ''Cumhur'' istifası

Yeniden Refah Partisi'nde ''Cumhur'' istifası
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Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasın ardından Afyonkarahisar İl Başkanı Gufran Çetinel, görevinden istifa etti.

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi yönetimine tepki olarak birçok parti mensubu istifa etmeye başladı. Sosyal medyada parti mensubu olduğunu belirten bazı hesaplar, e-devletten ekran görüntüleri eşliğinde istifa kararı aldıklarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Son olarak, Yeniden Refah Partisi'nde Afyonkarahisar İl Başkanı Gufran Çetinel, görevinden istifa ettiğini duyurdu.  Çetinel yaptığı açıklamada, değerler ile makamının çeliştiğini söyledi.

Paylaşımında şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevimden inandığım değerler ile temsil ettiğim makam çeliştiği için istifa ediyorum."

 

Etiketler yeniden refah partisi fatih erbakan istifa afyonkarahisar
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