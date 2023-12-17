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Yeniden Refah Partisi'nden ''yerel seçim pazarlığı'' iddialarına yanıt

Yeniden Refah Partisi'nden ''yerel seçim pazarlığı'' iddialarına yanıt
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Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genel Başkan Fatih Erbakan'ın görüşmesinin ardından gündeme gelen iddiaları yalanladı.

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın imzasıyla paylaşılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içi gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan görüşmesi sonrası yapılan ‘Erbakan’ın yerel seçim şartı, büyükşehirlerden birinin kendilerine verilmesi’ yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Partinin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın 12 Aralık 2023 tarihinde AK Parti Genel Merkezi’nde yapmış oldukları görüşmeye dair taraflarca yapılmamış açıklamalara dayandırılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Partimizi yıpratma amacı taşıdığını düşündüğümüz bu haber ve yorumları tümüyle reddediyoruz.”

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DHA

Etiketler fatih erbakan yerel seçim recep tayyip erdoğan yeniden refah partisi
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