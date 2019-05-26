Yıldırım'dan İmamoğlu mesajı: ''CHP adayı...''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart'ta halkın oylarıyla İBB Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu ile ilgili mesajında isim vermeden 'CHP adayı' ifadesini kullandı

AK Partili Binali Yıldırım, son dönemde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik protesto haberleriyle karşılaştığını belirterek, bu tür davranışları doğru bulmadığını söyledi.

Yıldırım, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum. İstanbullu hemşehrilerimin, adayların kendilerini en iyi şekilde ifade etmesine fırsat tanıyacağına inanıyorum. İstanbul demek hoşgörü demek, İstanbul demek barış demek.

Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'nun ismi yerine 'CHP adayı' ifadesini kullanması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine ‘Ekrem İmamoğlu olarak değil ‘CHP adayı’ diye seslenin’ talimatı vermişti.