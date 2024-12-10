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Yılmaz Özdil: ''Bu kafayla seçimi yine Erdoğan kazanır''

Yılmaz Özdil: ''Bu kafayla seçimi yine Erdoğan kazanır''
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Gazeteci yazar Yılmaz Özdil, CHP'nin Suriye politikasını eleştirip, "CHP aklını başına toplamazsa önümüzdeki seçimi yine Erdoğan kazanır, sonra kimse şikayet etmesin” dedi.

Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye’deki son gelişmeleri değerlendiren gazeteci yazar Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Esad ile görüşülmeli” sözlerini eleştirdi. Özdil, “Esad ülkeyi terk etmiş, ama Özgür Özel hâlâ ‘Bir an önce Esad ile temas kurulmalı’ diyor. CHP bu durumu okuyamıyor” dedi.

 Özdil, CHP’nin politikasını gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çekti. Aksi takdirde, önümüzdeki seçimin kazananının yine değişmeyeceğini söyledi:

“CHP böyle giderse seçimde yine kaybedecek. CHP aklını başına toplamazsa önümüzdeki seçimi yine Erdoğan kazanır, sonra kimse şikayet etmesin. 2025’in Şubat ayı anketlerinde ne demek istediğim açıkça görülecek.” Dedi.

 

Etiketler özgür özel yılmaz özdil recep tayyip erdoğan suriyeliler ilk seçim
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