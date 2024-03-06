  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. YRP'den aday olan Davut Güloğlu, mikrofonu fırlattı, vatandaşın üzerine yürüdü

YRP'den aday olan Davut Güloğlu, mikrofonu fırlattı, vatandaşın üzerine yürüdü

Güncelleme:

Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan Adayı şarkıcı Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında kahvehanede bir araya geldiği vatandaşla tartıştı. Elindeki mikrofonu fırlatan Güloğlu, tartıştığı vatandaşın üzerine yürüdü.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında kahvehanede bir araya geldiği vatandaşlardan biriyle tartışıp, elindeki mikrofonu fırlatarak vatandaşın üzerine yürüdü. Tartışma kahvehanede bulunanların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan Adayı şarkıcı Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında kahvehanede bir araya geldiği vatandaşla tartıştı. Elindeki mikrofonu fırlatan Güloğlu, tartıştığı vatandaşın üzerine yürüdü.

YRP Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında Çay Mahallesi’nde bir kahvehaneye giderek vatandaşlara hitap etti. Burada, Düzce'deki yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne süren Güloğlu, "Siz farkında değilsiniz. Düzce’de büyük baskı var. Siz bunu yaşamıyorsunuz. Evime 20 polis geldi. Yanlış oldu deyip geri gittiler. Emniyet Müdürümüz ile görüştük. Özür dilediler. Resimler asıyoruz, söküyorlar. Gazeteciler bizi tehdit ediyor. 'Para vermezsen seni alaşağı etmezsek görürsün' diyorlar. Her gittiğim yerde söylüyorum. Tümü beni tehdit ediyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan Adayı şarkıcı Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında kahvehanede bir araya geldiği vatandaşla tartıştı. Elindeki mikrofonu fırlatan Güloğlu, tartıştığı vatandaşın üzerine yürüdü.

Bunun üzerine kahvehanede bulunan mahalle sakinlerinden biri Davut Güloğlu’na "Kim o gazeteciler açıkla da bilelim" dedi. Davut Güloğlu ise "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler" dedi. Vatandaş da "Beni satın alacak para yok" diye cevap verdi.

Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan Adayı şarkıcı Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında kahvehanede bir araya geldiği vatandaşla tartıştı. Elindeki mikrofonu fırlatan Güloğlu, tartıştığı vatandaşın üzerine yürüdü.

Güloğlu elindeki mikrofonu fırlatıp vatandaşın üzerine yürüyünce kahvehanede bulunanlar araya girerek tarafları sakinleştirdi. (DHA)

DHA

Etiketler yrp davut güloğlu mikrofonu fırlattı vatandaşla tartıştı kavga yeniden refah partisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şubat'ın acı tablosu: 29 günde 36 kadın öldürüldü Şubat'ın acı tablosu: 29 günde 36 kadın öldürüldü İstanbul'da İTÜ'de büyük yangın! İstanbul'da İTÜ'de büyük yangın! Hande Sarıoğlu'ndan canlı yayında estetik itirafı Hande Sarıoğlu'ndan canlı yayında estetik itirafı Dolar, Euro ve altından yeni rekor Dolar, Euro ve altından yeni rekor Muğla'da korkutan deprem Muğla'da korkutan deprem Dolar kurunda 2021 korkusu geri döndü Dolar kurunda 2021 korkusu geri döndü WhatsApp mesajları yüzünden işinden olmuştu; AYM son noktayı koydu WhatsApp mesajları yüzünden işinden olmuştu; AYM son noktayı koydu Türkiye'nin ''Daltonları'' yakalandı: 100 milyon TL'lik işlem detayı dudak uçuklattı Türkiye'nin ''Daltonları'' yakalandı: 100 milyon TL'lik işlem detayı dudak uçuklattı Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama: Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama: Çalışma saatleri kısalacak mı? Dikkat: Bu kan grubundakiler o hastalığa karşı çok dirençsiz Dikkat: Bu kan grubundakiler o hastalığa karşı çok dirençsiz