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  4. 12 Nisan 2019 17:51

YSK Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

Yüksek Seçim Kurulu, HDP'den Mardin Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Türk'e mazbata verilmesini kararlaştırdı.

YSK Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti
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YSK, HDP'den Mardin Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Türk'e mazbata verilmesini kararlaştırdı. AKP, Ahmet Türk’ün "hasta ve yaşlı olduğu, belediye başkanlığı görevini yapamayacağı" gerekçesiyle İl Seçim Kurulu’na başvuruda bulunmuştu.

YSK, HDP'den Mardin Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Türk'e mazbata verilmesini kararlaştırdı.

HDP’nin adayı Ahmet Türk, 208 bin 854 oy ile yüzde 56.24, AKP’nin adayı Mehmet Vejdi Kahraman ise 143 bin 30 oy ile yüzde 38.53 oranıyla seçimi tamamlamıştı.

AKP'den bugün yapılan başvuruda Türk’ün hasta ve yaşlı olması nedeniyle belediye başkanlığı yapamayacağını belirterek mazbatanın kendi adaylarına verilmesini istemişti.

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