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  4. 03 Nisan 2019 10:36

YSK Başkanı Güven'den İstanbul sonuçları için yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven ''İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor veya verilme aşamasında. Mazbataları vermek için yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz'' dedi.

YSK Başkanı Güven'den İstanbul sonuçları için yeni açıklama
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçede yeniden yapılan oy sayımlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"YSK'da itiraz süreci başladı, tüm Türkiye genelinde devam ediyor. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor. İtirazlar bitince mazbatalar verilecek.

Size açıkladığım rakamları partilerle paylaşıyorum. İtiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz. İstanbul'da da aynı süreç işledi. 8 ilçede yapılan itiraz üzerine tekrar sayım kararı alındı. Bazı seçim kurulları da bu kararı uygulamaya başladı. Tekrar sayım işlemi devam ederken, il seçim kuruluna itiraz edildi. Tedbir kararıyla sayım işlemi durdurulmuştur. Aldığımız kararları gönderdik, bu yönde karar verilecektir.

Geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş. Bu ilk defa alınan bir karar değil. İlçe seçim kurulları bu kararı verip, tekrar sayıma başlandığında sonuna kadar gidileceği kararı verildi. Sayım işlemi başlatılan ilçelerde sonuna kadar gidilmesine karar verdik. Bundan önceki kararlar da bu yönde. İtiraz edenlerin değil, itiraz etmeyenlerin de lehine karar alınabiliyor. Maddi gerçeklerin ortaya çıkarılması yönünde çalışmalar sürüyor. Bu tamamen yasal işlemlerdir."
 

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