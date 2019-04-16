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  4. 16 Nisan 2019 22:29

YSK, MHP'nin o ilde yaptığı itirazı reddetti !

MHP'nin Iğdır'da seçimlerin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazı, YSK tarafından reddedildi.

YSK, MHP'nin o ilde yaptığı itirazı reddetti !
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin Iğdır'daki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti.

MHP, Iğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ye itirazda bulunmuştu.

YSK, MHP'nin itirazını reddetti.

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, seçimlerin ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 70 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

AA

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