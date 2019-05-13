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  4. 13 Mayıs 2019 17:56

YSK'dan flaş karar ! Bir bölgede daha seçimler yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki seçimleri iptal etmesinin ardından yeni bir karar daha aldı. YSK Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi'nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

YSK'dan flaş karar ! Bir bölgede daha seçimler yenilenecek
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Aksaray Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi’nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimini, Demirci'de BBP'li Ramazan Bozlak kazandı. Sonuca yapılan itiraz sonucu Bozlak'ın mazbatası iptal edildi. Yeni başkanın, belediye meclis üyeleri arasından seçilmesi beklenirken, belediye meclis üyelerinin tamamı istifa etti.

Bunun üzerine YSK, 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu'nun 29'uncu maddesi kapsamında seçimin yenilenmesine karar verdi. Beldede 60 gün içinde yeniden seçim yapılacak.

DHA

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