Yüksek İstişare Kurulu'nda Davutoğlu kararı !

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “millete ve devlete hizmeti geçmiş”, “bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla” Yüksek İstişare Kurulu oluşturuldu. Kurula hayatta olan Meclis Başkanları davet edildi. Hikmet Çetin dışında Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman’ın bu daveti kabul ettiğini bildirildi.

Ancak eski Meclis başkanlarının yanı sıra devletin üst düzey kademelerinde görev yapan başka isimlerin de davet edileceği konuşuluyor. Bu isimlerin kimler olduğunu ise henüz netlik kazanmadı.

Fakat kulislere yansıyan bilgiler göre kurul oluşturulurken eski başbakanların davet edilmesi de gündeme geldi. Bu kapsamda hayatta olan eski başbakanlar Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun davet edilmesi planlandı. Davutoğlu’na yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre bu davetten Davutoğlu’nun eleştirilerini sertleştirmesi ve yeni parti kuracağı iddialarının güçlenmesi üzerine vazgeçildi.