Yurt dışı oylarında ''açılmamış pusula mühürlü çıktı'' iddiası

14 Mayıs seçimleri için önden başlayan yurtdışı oy verme işlemleri sırasında Avustralya'da açılmamış bir oy pusulasında AK Parti'ye "EVET" mührü vurulmuş olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurtdışında oy verme işlemlerinin başlaması ile birlikte Avustralya'dan gelen bu fotoğraf seçim güvenliği tartışmalarını yeniden başlattı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Avustralya'da açılmamış oy pusulalarında mühür vurulmuş pusulalar yer aldığını açıkladı.

Işık'ın paylaştığı oy pusulasında mührün AK Parti'ye basıldığı görülebiliyor. Işık, olaya ilişkin tutanak tutulduğu bilgisini paylaştı.

Işık'ın paylaşımı şu şekilde:

"Avusturalya'dan bir sandık yetkilisi arkadaşımız yazmış. Fotoğrafını da göndermiş. 720'lik açılmamış oy pusulalarında bir partinin mührü vurulmuş pusulalar çıkmış. Sandık başındaki bir yetkili yakalamış, tutanak tutulmuş. Kabine girmeden önce pusulalarınızı mutlaka kontrol edin."

Avusturalya'dan bir sandık yetkilisi arkadaşımız yazmış. Fotoğrafını da göndermiş. 720'lik açılmamış oy pusulalarında bir partinin mührü vurulmuş pusulalar çıkmış. Sandık başındaki bir yetkili yakalamış, tutanak tutulmuş. Kabine girmeden önce pusulalarınızı mutlaka kontrol edin. pic.twitter.com/3qQFI7fjkB — Candaş Tolga Işık (@ctisik) May 5, 2023

Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, 27 Nisan’da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışındaki temsilciliklerde 1 milyon 83 bin 684, gümrük kapılarında ise 82 bin 285 seçmen oy kullandı.