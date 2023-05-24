Yurt dışında kullanılan oy sayısı ilk turu geçti

Türkiye sandığa gitmek için 28 Mayıs'ı beklerken yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy sayıı ilk turu geçti.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Saat 18.24 itibariyle Gümrük dahil oy veren seçmen sayısı 1 milyon 839 bin 488 olmuştur. İlk turda Gümrük ve Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 839 bin 470’tir. İlk tur oy verme sayısı geçilmiştir.” denildi. Bu sayı saat 20.00 itibarıyla 1 milyon 856 bin 968'e ulaştı.

GÜMRÜKLERDE PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oyları geçti. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, yurt dışı temsilciliklerde bugün sona erecek oy verme işlemi, gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 856 bin 968 oldu.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan 1 milyon 839 bin 470 oy, ikinci turda arttı.

Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.

İLK SEÇİM İÇİN 13 GÜN SÜRE VARDI

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti.