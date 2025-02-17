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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için yeni iddianamede istenen ceza belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için yeni iddianamede istenen ceza belli oldu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ümit Özdağ 'şüpheli', Recep Tayyip Erdoğan ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

"Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevi ile alakası yoktur"

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özdağ'ın kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu aktarıldı. Şüpheli Özdağ'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, "Sarf etmiş olduğum sözlerin herhangi bir yerinde hakaret bulunmadığı gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevi ile alakası yoktur. Belirttiğim gibi konuşma içeriği Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Genel Başkan' sıfatıyla sarf etmiş olduğu sözlere cevap niteliğindedir" dediği belirtildi.

4 yıl 8 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan, şüpheli Özdağ'ın tutuklu olarak bulunduğu üzerine atılı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ise soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

Etiketler zafer partisi Ümit Özdağ hapis talebi iddianame ümit özdağ iddianamesi
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