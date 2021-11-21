Zafer Partisi Lideri Özdağ: AK Parti ekonomik krizi intiharlarla hatırlanacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesinde konuşma yapan Özdağ, dün SMA’lı çocuğunun tedavi parasını toplayamadığı için Eskişehir’de intihar eden Emine Kiraz’a değinerek üzgün olduğunu dile getirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesinde konuşma yapan Özdağ, dün SMA’lı çocuğunun tedavi parasını toplayamadığı için Eskişehir’de intihar eden Emine Kiraz’a değinerek üzgün olduğunu dile getirdi. Özdağ, “SMA’lı Muzaffer bir hastanede tedavi görüyordu. Maalesef Türkiye’de tedavisi olmayan bu gen hastalığı için yardım kampanyası düzenlemişti ama annesi Emine Kiraz çocuğunun eridiğini görmeye dayanamadı ve hayatına son verdi. Bu hadise Türkiye’nin nasıl ağır bir trajediden geçtiğinin göstergesi. İnsanlarımız aç, sokaklarda sürünüyor, anneler çocuklarını doyurmak için çöpten gıda topluyor. Tüm bunlar olurken Milli Savunma Bakanı, “9 milyon Suriyeliyi besliyoruz” diyor. Onlar görevlerini yerine getirmediği için anneler çocuklarının ellerinden kayıp gittiğini görüp intihar ediyorlar” dedi.

MÜTEAHHİTLERİN AFLARI ÇOCUKLARA AYIRILABİLİRDİ

2001 ekonomik krizinin Başbakanlık önüne atılan yazar kasayla hatırlandığını, AKP dönemindeki krizin ise toplu intiharlarla ve Emine hanımın umutsuzluk içindeki intiharıyla hatırlanacağını ifade eden Özdağ, “Devlet onlara para ayıramaz diyorlar. Beş müteahhide yaptığınız vergi aflarını yapmasaydınız bu parayı çocukların tedavisine ayırsaydınız günaha mı girerdiniz? Yandaş müteahhitlerin Türkiye’nin zenginliklerini nasıl kullandıklarını, hazinenin nasıl soyulduğunu bilmiyor muyuz sanıyorsunuz? Kimin hangi parayı yurtdışına nasıl götürdüğünü, Londra’da kimlerin cadde satın aldığını, Muzaffer bebek para bulamadığı için ölürken hangi köşklere yerleştiğinizi bilmiyor muyuz sanıyorsunuz? Yarın sizi Londra’daki o sokaklarda bulmayacağımızı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Sizi bulup, buraya getireceğiz ve yargılayacağız. Türk milletinden çaldıklarınızı tek tek alıp milletimize geri vereceğiz.”

YAP BU MİLLETİ SOY ÖYLE DEVRET MODELİ

Yap-İşlet-Devret modelinin ‘yap-soy-devret’e çevrildiğini de ifade ederek, AKP ve yandaş müteahhitlere yüklenen Özdağ, “2002’den önce yap-işet-devret modeliyle tesis yapan iş adamlarının karı yüzde 4 iken, AKP döneminde aynı modelle tesis yapan müteahhitlerin karı yüzde 167’ye çıktı. Bu iş artık, ‘Yap bu milleti soy öyle devret projesi’ oldu. İngiliz mahkemelerinin arkasına sığınsanız da bu milleti soydurmayacağız. Bu milletin parasını, 9 milyon Suriyeliye harcıyorsunuz. Bu zamana kadar 80 milyar dolar harcandı. Her bir Eskişehirli şu ana kadar 11 bin lira ödedi. Yeter artık, herkes kendi vatanına gitsin. Biz Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Bir yıl içinde hepsi vatanlarına geri dönecekler. Eğer sizde onların gitmesini istiyorsanız Zafer Partisi’ne oy verin. Bizim dışımızda hiçbirinin sığınmacıları yollayacağı yok” şeklinde dile getirdi.



TÜM SIĞINMACILAR GİDECEK

Konuşmasına Zafer Partisi’nin üretime vereceği öneme değinerek son veren Özdağ, “Biz soydurmayacağız, talan ettirmeyeceğiz, hazineden çalınanları geri alıp hazineye iade edeceğiz. Artık AVM’ler değil, fabrikalar açacağız. Türkiye yeniden üretmeye başlayacak. Tüm sığınmacılar da ülkelerine geri dönecekler. Zafer büyük Türk milletinin olacak. Eskişehir’de de Zafer Partisi’nin kutlu yürüyüşü başladı. Zafere kadar devam edecek.”