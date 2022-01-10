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Zafer Partisi lideri Özdağ’dan Bakanları Terletecek Sorular

Zafer Partisi lideri Özdağ’dan Bakanları Terletecek Sorular

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin yapılan değişiklik ve “515” çıkartmalı araçlar konusunda iki ayrı soru önergesi sunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, soru önergelerini kamuoyunun bilgisine sundu.

 Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, TBMM'ye Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin yapılan değişiklik ve “515” çıkartmalı araçlar konusunda iki ayrı soru önergesi sundu.

İlk Soru Bakan Kurum’a

18.09.2018 tarih ve 106 Karar Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik ile istisnai haller kapsamında Türk vatandaşlığı için başvuran yabancılardan 250.000 Amerikan Doları veya döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alması şartına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a dört soru yönelten Özdağ; “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin gettolaştıkları şehir ve ilçeler olduğu düşünüldüğünde, bu durumun dikkatle takip edilmesi gereken bir husus olduğu açık olarak ortaya çıkmaktadır.” İfadesini kullandı.

 “515” Çıkartmalı Araçlar Sorusu Bakan Gül’e

Başta sosyal medya olmak üzere, basın yayın organlarında çıkan “515” çıkartmalı araçlar, sokaklarda ellerinde bıçaklarla dolaşan bir grup Arap kökenli şahıslara ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e üç soru yönelten Özdağ; “Suriyeli bir grup insanın başta Adana olmak üzere Şanlıurfa ve birçok ilimizde kamu düzeni ve ülke güvenliğine aykırı olarak örgütlendikleri ve bu örgütlenmelerini sosyal medya kullanarak sağladıkları ve yaydıkları bilinmektedir.” ifadesini kullandı.

Etiketler ümit özdağ prof. dr. ümit özdağ zafer partisi
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