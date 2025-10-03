Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan KKTC çıkarması!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi KKTC'yi ziyaret edecek. Özdağ yaptığı açıklamada, ''Zafer Partisi federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu biliyor ve bağımsız KKTC’nin ebediyen yaşaması gerektiğini savunuyor.'' ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KKTC’de 19 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5-8 Ekim tarihleri arasında Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Dışişleri ve Devlet E. Bakanı Sayın Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel ve Zafer Partisi Sözcüsü Sayın Azmi Karamahmutoğlu ile birlikte KKTC’yi ziyaret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar beyi ziyaret edecek ve önümüzdeki seçimlerde başarılar dileyeceğiz. Zafer Partisi federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu biliyor ve bağımsız KKTC’nin ebediyen yaşaması gerektiğini savunuyor." ifadelerini kullandı.