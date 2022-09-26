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Zafer Partisi seçime girebilecek mi? Tarih belli oldu

Zafer Partisi seçime girebilecek mi? Tarih belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1. olağanüstü büyük kongrenin tarihini duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 1. olağanüstü büyük kongresinin tarihini duyurdu. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"2 Ekim 2022’de saat 13.00’de Ankara ATO Kongre Salonunda gerçekleştireceğimiz 1. Olağanüstü Büyük Kongremizde bütün yurttaşlarımızı yanımızda görmek isteriz. ZAFER YAKIN, MEŞALELERİ YAKIN…."

SEÇİME GİREBİLECEKLER Mİ?

Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Zafer Partisi 2 Ekim'de yapacağı büyük kongre ile şayet bir erken seçim olmazsa seçime girme yeterliliğini kazanmış oluyor.

Etiketler zafer partisi ümit özdağ seçim 2023 seçimleri olağanüstü büyük kongre kongre
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