Zafer Partisi'nden ''provokasyon'' genelgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında söyledikleri sözlerin ardından parti tarafından bir adım atıldı.

Zafer Partisi Genel Merkezi tarafından tüm il ve ilçe başkanlıklarına "provokasyonlara karşı alınacak tedbirler" ile ilgili genelge yayınlandı.

Genelgede, ‘’Bazı Kamu Görevlileri ve Siyasi Makamlarca Partimize ve Genel Başkanımıza yönelik aleni biçimde gerçek dışı ithamlara dayanan provokatör ahlak dışı, ağır tahrik içeren hakaret ve saldırılar gerçekleştirilmektedir. Partimiz bu konuda ‘’Suç Duyurusunda’’ bulunmaktadır. Parti Teşkilatlarımız provokatif eylem ve söylemlere karşı dikkatli olacak ve sükûnetlerini koruyacaklardır. Kişisel ve Parti hesaplarından konusu suç teşkil edecek hiçbir paylaşım kesinlikle yapmayacaktır" denildi.