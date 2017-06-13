Zeytinliklerle ilgili flaş gelişme

Zeytinlik maddesi Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı'ndan çıkarıldı. Komisyon toplantısı öncesi AK Parti, MHP ve CHP'nin komisyon üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede tartışılan maddenin tasarıdan çıkartılmasına karar verildi.

Üretim reform paketinde yer alan; Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'ndaki "zeytinlik düzenlemesi" tasarıdan çıkarıldı.

Sanayi Komisyonu Başkanı AK Parti milletvekili Ziya Altunyaldız, "Çoğulcu demokratik bir anlayışla tüm kesimlerin görüşlerini aldık ve 3 parti grubu da uzlaşı temin ettik. Sonuç olarak zeytinlik maddesinin üretim reform tasarısından çıkarılması kararı aldık" dedi.

BAKAN ÖZLÜ: İHTİYAÇ GİDERİLMEDİĞİ SÜRECE YENİDEN GELEBİLİR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tartışılan zeytinlik maddesinin, Sanayi Komisyonu'nda 3 partinin ortak önergesiyle tasarıdan çıkarılmasına ilişkin şunları söyledi:"Bazı STK'lar bu süreçte ilin valisine, gıda tarım hayvancılık il müdürü ve bakana güvenmediklerini söylediler. Bunları doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. 15 gündür sanayicilerimizi yağmacı diye ifade eden söylemle karşı karşıya kaldık. Getirdiğimiz ikinci maddedeki sistemde bir yanlış ve kusur olmadığını buna inandığımızı ifade etmek istiyorum. Alternatif önerilere açık olduğumuzu her zaman ifade ettik. Bu konuda maalesef bir öneri gelmedi. Reddetmekle sorun çözülmüyor. Türkiye'de zeytinlik sahası tanımı ve zeytinlik sahalarıyla ilgili karar alacak bir yapılanmaya adına ne derseniz deyin ihtiyaç var. Bu ihtiyaç giderilmediği sürece 17-20 defa bu yasa yine gelebilir. Dönmüyor desek de dünya dönüyor"

