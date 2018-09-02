Portakal'dan MEB Bakanı hakkında fkal açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal, yaptığı açıklamada MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan umutlu olduğunu söylerek, 'Umarım tribünlere oynayıp, yanıltmıyordur milyonları' dedi.



Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal yaptığı açıklamada MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan umutlu olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

'UMUTLUYUM'

Önünü tıkamazlar ise ben @tcmeb bakanından umutluyum. Umarım tribünlere oynayıp, yanıltmıyordur milyonları. Samimiyeti zamanla test edilecek.

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

1 Mayıs 1961 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ziya Selçuk, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlamış ve aynı üniversitede Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır. Cumhurbaşkanı hükumet sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanıdır.

Daha sonra doktora eğitimine devam eden Selçuk, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamlamıştır. Sonrasında Gazi Üniversitesi'nde görev yapan Ziya Selçuk, doçent ve profesör unvanlarını almaya hak kazanmıştır.

Çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu üstlenen yeni Milli Eğitim Bakanı, TED Üniversitesi'nin de kurucusu ve aynı zamanda Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısıdır. Müfredat reformunda başarıya imza atan Selçuk, 2003-2008 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu başkanlığını yürütmüştür.

İngilizce bilen Selçuk, evli ve üç çocuk babasıdır. Özel Maya okullarının kurucusu olan Ziya Selçuk, Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konularında çok sayıda araştırmaya imza atmıştır. Selçuk aynı zamanda Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesidir.

ZİYA SELÇUK'UN ESERLERİ:

İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.

Gelişim ve Öğrenme. Nobel yayıncılık. Ankara, 1998

Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayıncılık. Ankara: 1998

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. Pegem, Ankara 2000

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Pegem. Ankara. 2000.